Росіяни почали активно мародерити в Новій Каховці: вивозять награбоване вантажівками
Російські військові почали активно мародерити в тимчасово окупованій Новій Каховці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками", - заявили в генштабі.
Крім того, за їх словами, награбоване майно новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують у військові вантажівки.
Нагадаємо, 24 жовтня тікаючи із Херсона російські окупанти також вивозили звідти техніку та культурні цінності.
Раніше ми повідомляли, що росіяни депортують жителів Каховського району. У першу чергу окупанти виселяють українців з населених пунктів вздовж Дніпра, де активно будуть лінію оборони.
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