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Росіяни почали активно мародерити в Новій Каховці: вивозять награбоване вантажівками

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Нова Каховка, Субота 11 лютого 2023 19:01
Росіяни почали активно мародерити в Новій Каховці: вивозять награбоване вантажівками Фото: росіяни почали активно мародерити в Новій Каховці (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові почали активно мародерити в тимчасово окупованій Новій Каховці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками", - заявили в генштабі.

Крім того, за їх словами, награбоване майно новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують у військові вантажівки.

Нагадаємо, 24 жовтня тікаючи із Херсона російські окупанти також вивозили звідти техніку та культурні цінності.

Раніше ми повідомляли, що росіяни депортують жителів Каховського району. У першу чергу окупанти виселяють українців з населених пунктів вздовж Дніпра, де активно будуть лінію оборони.

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