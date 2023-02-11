Росіяни почали активно мародерити в Новій Каховці: вивозять награбоване вантажівками

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"У Новій Каховці тимчасово зайнятої території Херсонської області, у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками", - заявили в генштабі.

Крім того, за їх словами, награбоване майно новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують у військові вантажівки.