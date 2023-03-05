В Новой Каховке оккупанты ставят ПВО в жилых кварталах, - Генштаб

Фото: в Новой Каховке россияне ставят ПВО в жилых кварталах (GettyImages)

Оккупанты используют гражданское население Новой Каховки Херсонской области в качестве "живого щита".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что захватчики размещают силы ПВО в жилых кварталах города, чтобы сбивать средства поражения, предназначенные для военных объектов врага. Таким образом они подвергают местное население опасности.