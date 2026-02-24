Новий iPhone 18: які зміни готує Apple

У мережі все частіше з'являються чутки про наступне покоління смартфонів Apple. Інсайдери та аналітики обговорюють можливі зміни дизайну, камери, продуктивності та навіть терміни виходу майбутнього пристрою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію cnet.com.
Наступне покоління смартфонів компанії Apple вже активно обговорюється в профільних медіа та серед інсайдерів. Незважаючи на те що до офіційної презентації ще далеко, витоки дають змогу скласти попереднє уявлення про майбутню серію iPhone 18.
Очікується, що лінійка включатиме базову модель, версії Pro і Pro Max. Деякі джерела також припускають появу додаткових пристроїв - наприклад оновленого Air або навіть складного смартфона.
При цьому розміри екранів, за попередніми даними, можуть залишитися приблизно такими самими, як у попереднього покоління, а зміни торкнуться окремих деталей корпусу і блоку камер.
Інсайдери припускають, що компанія може зменшити область Dynamic Island. Частина датчиків системи розпізнавання обличчя може переміститися під екран, що зробить виріз менш помітним.
При цьому деякі джерела вважають, що елемент повністю не зникне, а стане вужчим приблизно на третину.
Також обговорюються нові колірні варіанти корпусу. Серед можливих варіантів називають фіолетовий, бордовий і темно-коричневий відтінки.
Крім того, окремі витоки вказують на оновлену задню панель у версії Pro і більш єдиний зовнішній вигляд корпусу.
Серед головних очікуваних нововведень - зміни в системі камер. За даними інсайдерів, одна з моделей може отримати об'єктив зі змінною діафрагмою, що дасть змогу краще контролювати світло і глибину різкості під час зйомки.
Також обговорюється збільшення ємності батареї. Деякі джерела припускають, що версія Pro може отримати акумулятор понад 5000 мАг, що має поліпшити автономність пристрою.
Наступне покоління смартфонів, як очікується, працюватиме на новому чипі Apple A20. Передбачається, що він отримає оновлену архітектуру, яка дасть змогу підвищити продуктивність і енергоефективність.
Крім того, аналітики допускають збільшення оперативної пам'яті до 12 ГБ, а також поліпшення бездротового зв'язку завдяки новому модему.
За даними джерел, Apple може змінити звичний графік релізу пристроїв. Очікується, що старші моделі представлять восени 2026 року, а базові версії можуть з'явитися пізніше - на початку 2027 року.
Поки що компанія не підтверджувала ці відомості, проте інтерес до майбутнього смартфона вже помітно зростає, оскільки наступна лінійка може стати однією з найважливіших для Apple за останні роки.
Нагадуємо, що компанія Apple готує кілька прем'єр на весну, включно з недорогою версією iPhone, оновленими iPad і новими моделями комп'ютерів. Журналіст Марк Гурман повідомив у Twitter, що найближчими тижнями очікується дебют доступного MacBook, оновлених MacBook Air і MacBook Pro, а також нових дисплеїв Mac, що робить весняні анонси Apple одними з найочікуваніших у цьому сезоні.
Зазначимо, що камери традиційно залишаються однією з головних особливостей смартфонів iPhone, і найближчими роками Apple може зробити значний технологічний крок: за даними нового звіту, компанія планує оснастити пристрої 200-мегапіксельною камерою до 2028 року, що дасть змогу поліпшити деталізацію знімків і вивести мобільну фотографію на новий рівень.