Новий імпульс у відносинах? Шмигаль і представниця США провели важливу зустріч

Під час зустрічі Трамп подякував усім американцям за допомогу, яка була надана Україні для боротьби з російською агресією.

"У продовження домовленостей з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом скоординували наші спільні кроки для запровадження зони вільної торгівлі між Україною та США. Це стане вагомим досягненням на шляху до процвітання наших країн і народів", - розповів Шмигаль.

Він відзначив важливу участь США в круглому столі міністерського рівня Світового банку та МВФ та внесок американської держави у фінансову підтримку України.

"Відзначив важливу роль американського бізнесу, який працює в Україні, зберіг робочі місця та сплачує податки. Ми зацікавлені в тому, щоби більше компаній зі США інвестувало в нашу державу й брало участь у відбудові. Й угода про створення Інвестиційного фонду відновлення України надасть цьому потрібний імпульс", - зауважив прем'єр.