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Новий імпульс у відносинах? Шмигаль і представниця США провели важливу зустріч

Фото: Денис Шмигаль та Джулі Девіс (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Вони обговорили зону вільної торгівлі між країнами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль написав у Telegram.

Під час зустрічі Трамп подякував усім американцям за допомогу, яка була надана Україні для боротьби з російською агресією.

"У продовження домовленостей з Міністром фінансів США Скоттом Бессентом скоординували наші спільні кроки для запровадження зони вільної торгівлі між Україною та США. Це стане вагомим досягненням на шляху до процвітання наших країн і народів", - розповів Шмигаль.

Він відзначив важливу участь США в круглому столі міністерського рівня Світового банку та МВФ та внесок американської держави у фінансову підтримку України.

"Відзначив важливу роль американського бізнесу, який працює в Україні, зберіг робочі місця та сплачує податки. Ми зацікавлені в тому, щоби більше компаній зі США інвестувало в нашу державу й брало участь у відбудові. Й угода про створення Інвестиційного фонду відновлення України надасть цьому потрібний імпульс", - зауважив прем'єр.

Хто така Девіс

Раніше ми писали про те, що до Києва прибула Джулі Девіс. На початку травня її призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Вони обговорили низку важливих питань.

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Сполучені Штати АмерикиДенис ШмигальДипломатичні відносини