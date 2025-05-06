ua en ru
Вт, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

F-16, мир і відбудова: Єрмак зустрівся з новою представницею США в Україні

Вівторок 06 травня 2025 20:09
UA EN RU
F-16, мир і відбудова: Єрмак зустрівся з новою представницею США в Україні Фото: Єрмак зустрівся з новою представницею США в Україні Джулі Девіс (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Вони обговорили низку важливих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Під час зустрічі вони обговорили співпрацю України та Сполучених Штатів. Зокрема, дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

"Важливо встановити повне, безумовне припинення вогню, яке має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого й тривалого миру", - сказано у заяві.

Окремо обговорили нещодавнє рішення Державного департаменту США про можливий продаж Україні послуг із підготовки пілотів і технічного обслуговування літаків F-16.

Керівник Офісу президента наголосив на важливості підписання Україною та Сполученими Штатами угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови.

Хто така Девіс

Вчора ми писали про те, що до Києва прибула Джулі Девіс. На початку травня її призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

Нагадаємо, раніше послом США в Україні була Бріджит Брінк. Про її відставку стало відомо у квітні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Андрій Єрмак Війна в Україні
NEWS
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні