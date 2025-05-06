F-16, мир і відбудова: Єрмак зустрівся з новою представницею США в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс. Вони обговорили низку важливих питань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Вчора ми писали про те, що до Києва прибула Джулі Девіс. На початку травня її призначили тимчасовою повіреною у справах США в Україні.

Керівник Офісу президента наголосив на важливості підписання Україною та Сполученими Штатами угоди про заснування Інвестиційного фонду відбудови.

"Важливо встановити повне, безумовне припинення вогню, яке має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого й тривалого миру", - сказано у заяві.

Під час зустрічі вони обговорили співпрацю України та Сполучених Штатів. Зокрема, дипломатичні зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше послом США в Україні була Бріджит Брінк. Про її відставку стало відомо у квітні. Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна.

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