Новый импульс в отношениях? Шмыгаль и представительница США провели важную встречу

Во время встречи Трамп поблагодарил всех американцев за помощь, которая была предоставлена Украине для борьбы с российской агрессией.

"В продолжение договоренностей с Министром финансов США Скоттом Бессентом скоординировали наши совместные шаги для введения зоны свободной торговли между Украиной и США. Это станет весомым достижением на пути к процветанию наших стран и народов", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил важное участие США в круглом столе министерского уровня Всемирного банка и МВФ и вклад американского государства в финансовую поддержку Украины.

"Отметил важную роль американского бизнеса, который работает в Украине, сохранил рабочие места и платит налоги. Мы заинтересованы в том, чтобы больше компаний из США инвестировало в наше государство и участвовало в восстановлении. И соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины придаст этому нужный импульс", - отметил премьер.