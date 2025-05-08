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Новый импульс в отношениях? Шмыгаль и представительница США провели важную встречу

Фото: Денис Шмыгаль и Джули Дэвис (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Кава

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис. Они обсудили зону свободной торговли между странами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Шмыгаль написал в Telegram.

Во время встречи Трамп поблагодарил всех американцев за помощь, которая была предоставлена Украине для борьбы с российской агрессией.

"В продолжение договоренностей с Министром финансов США Скоттом Бессентом скоординировали наши совместные шаги для введения зоны свободной торговли между Украиной и США. Это станет весомым достижением на пути к процветанию наших стран и народов", - рассказал Шмыгаль.

Он отметил важное участие США в круглом столе министерского уровня Всемирного банка и МВФ и вклад американского государства в финансовую поддержку Украины.

"Отметил важную роль американского бизнеса, который работает в Украине, сохранил рабочие места и платит налоги. Мы заинтересованы в том, чтобы больше компаний из США инвестировало в наше государство и участвовало в восстановлении. И соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления Украины придаст этому нужный импульс", - отметил премьер.

Кто такая Дэвис

Ранее мы писали о том, что в Киев прибыла Джули Дэвис. В начале мая ее назначили временным поверенным в делах США в Украине.

Также руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис. Они обсудили ряд важных вопросов.

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