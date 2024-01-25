Новий голова ОБСЄ відвідає Україну

За словами очільника ОБСЄ, цей візит стане демонстрацією "непохитної підтримки" України.

"Наступного тижня я відвідаю Київ, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Я та мальтійське головування продовжуватимемо вимагати повного, безумовного та негайного виходу Росії з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - заявив він сьогодні, 25 січня.

Крім того, Борг рішуче засудив посилення атак з боку РФ в останні тижні.

Відповідні заяви голова ОБСЄ оголосив у четвер у присутності дипломатів з України, Росії, США та понад 50 інших країн Північної Америки, Європи та Центральної Азії. Таким чином він чітко дав зрозуміти, що основним пріоритетом Мальти для ОБСЄ є "однозначне зобов'язання зберегти незаконну агресивну війну Росії проти України на вершині порядку денного ОБСЄ".

Головування Мальти в ОБСЄ

ОБСЄ була заснована в 1970-х роках. Організація об'єднує 57 країн для обговорення та вжиття заходів щодо запобігання конфліктам і контролю над озброєннями, сприяння економічному розвитку в регіоні, забезпечення сталого використання природних ресурсів, просування прав людини, основних свобод, свободи преси та свободи і чесних виборів.

Наприкінці минулого року Мальту обрали очолити ОБСЄ протягом 2024 року після того, як РФ наклала вето на заявку Естонії на головування.

Мальта вступила на посаду чинного голови ОБСЄ 1 січня 2024 року. Вже на наступний день керівництво Організації рішуче засудило нещодавні обстріли Росії по території України, та закликали припинити війну.