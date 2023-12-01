Не Естонія. В ОБСЄ заявили про компроміс при обранні головуючої у 2024 році країни

Для головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОБСЄ .

Результат одностайного рішення при голосуванні всіх 57 країн-учасниць оголосив у п'ятницю, 1 грудня, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі під час закриття 30-ї зустрічі Ради міністрів у Скоп'є.

Також він заявив про продовження терміну повноважень Генерального секретаря ОБСЄ Шміда, представника з питань свободи ЗМІ Рібейру та Верховного комісара у справах національних меншин Абдрахманова, а також про призначення директора Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Мекаччі до 3 вересня 2024 року.

"Наша здатність зібратися разом зараз і досягти консенсусу між усіма 57 державами-учасницями ще раз показує важливість та ефективність досягнення угоди за допомогою переговорів та компромісу в ім'я наших спільних цілей та завдань", - сказав Османі.

На його думку, попри розбіжності в ОБСЄ "продемонстрували стратегічне бачення, необхідне для продовження наших конструктивних зусиль щодо реалізації та застосування конкурентних переваг ОБСЄ через роботу її виконавчих структур на благо всього нашого народу".

Термін повноважень Мальти як чинної голови ОБСЄ розпочнеться 1 січня 2024 року.

Блокування Росією призначення країни-глави ОБСЄ на 2024 рік

Нагадаємо, раніше у липні РФ разом з Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії як наступного голови ОБСЄ в 2024 році. Після роль голови запропонували Мальті, яка наразі зберігає нейтралітет щодо війни в Україні, хоча і засудила російську агресію та приєдналась до європейських санкцій.

Крім цього, Росія продовжує ветувати рішення організації, блокуючи її нормальну роботу.

Пізніше РФ на засіданні ОБСЄ у Відні також заблокувала призначення Мальти головою організації у 2024 році.