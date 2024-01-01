Мальта розпочала головування в ОБСЄ

Мальта вступила на посаду чинного голови ОБСЄ в понеділок, 1 січня. Валлетта зосередиться на зміцненні стійкості та ефективності Організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

"Для мене велика честь прийняти головування в ОБСЄ у 2024 році, але Мальта також із глибоким почуттям відповідальності та обов'язку взяла на себе цю роль. В умовах триваючих складних і критичних викликів безпеці актуальність і виживання ОБСЄ залишаються вкрай важливими", - сказав Ян Борг, міністр закордонних справ Мальти і новий чинний голова ОБСЄ.

Він зазначив, що рішення про призначення голови на цей рік продемонструвало колективне прагнення врятувати ОБСЄ.

"ОБСЄ продовжує відігравати найважливішу роль як унікальна безпекова організація та платформа для діалогу. Мальта, як чинний голова, продовжуватиме працювати над збереженням і підтриманням основоположних принципів і зобов'язань, закріплених у Гельсінському заключному акті та Паризькій хартії", - підтвердив Борг.

Чинний очільник ОБСЄ наголосив, що Мальта спиратиметься на роботу минулих головувань, підтримуючи врегулювання поточних конфліктів у регіоні ОБСЄ, ставлячи права людини та безпеку людей у центр своїх зусиль, а також надаючи підтримку присутності ОБСЄ на місцях.

"Протягом усього терміну головування Україна залишатиметься пріоритетом. Мальта продовжуватиме наголошувати на необхідності припинення агресивної війни Росії проти України та шукатиме рішення для надання допомоги Україні та її народу", - підкреслив міністр.

Зазначимо, що 2 грудня для головування в ОБСЄ в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори відбувалися на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.

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