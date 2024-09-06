Новий голова Мінкульту відповів, чи планується закривати телемарафон

"Щодо марафону: він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І так само дуже важливо: доносити єдиним голосом те, що відбувається довкола", - наголосив чиновник. .

Він також висловив готовність обговорити зауваження до телемарафону з членами комітету, якщо такі виникнуть.

Міністр запевнив, що конструктивні пропозиції щодо роботи телемарафону вітаються.