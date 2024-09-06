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Новий голова Мінкульту відповів, чи планується закривати телемарафон

Фото: Микола Точицький, міністр культури та стратегічних комунікацій України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні не планують закривати телемарафон. Але треба знайти такий формат його роботи, який зацікавить громадськість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву новопризначеного міністра культури та стратегічних комунікацій на засіданні комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

"Щодо марафону: він був, є і буде. Просто потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Є велика кількість людей, які його дивляться. І так само дуже важливо: доносити єдиним голосом те, що відбувається довкола", - наголосив чиновник. .

Він також висловив готовність обговорити зауваження до телемарафону з членами комітету, якщо такі виникнуть.

Міністр запевнив, що конструктивні пропозиції щодо роботи телемарафону вітаються.

Що передувало

Нагадаємо, у лютому цього року рівень довіри до телемарафону серед українців продовжував скорочуватися.

Зокрема, згідно з опитуванням КМІС, довіряли телемарафону лише 36% українців, а не довіряли - 47%.

Як зазначав в інтерв'ю РБК-Україна голова комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин, телемарафон можуть закрити, якщо до кінця 2024 року довіра до нього серед українських глядачів залишиться такою ж низькою.

До речі, сьогодні перший день роботи Миколи Точицького на посаді міністра культури та стратегічних комунікацій. Вчора, 5 вересня його призначення підтримала Верховна Рада.

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телемарафонМіністерство культури