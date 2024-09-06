Новый глава Минкульта ответил, планируется ли закрывать телемарафон

"Относительно марафона: он был, есть и будет. Просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. И так же очень важно: доносить единым голосом то, что происходит вокруг", - подчеркнул чиновник.

Он также выразил готовность обсудить замечания к телемарафону с членами комитета, если такие возникнут.

Министр заверил, что конструктивные предложения по работе телемарафона приветствуются.