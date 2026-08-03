Новий глава СЗР Умєров назвав головні завдання на своїй посаді

Рустем Умєров подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру та заявив, що Служба зовнішньої розвідки має потенціал стати ще потужнішим інструментом захисту національних інтересів держави.

За його словами, одним із ключових напрямів роботи залишиться подальший розвиток міжнародних зв’язків України у сфері безпеки та оборони.

Умєров зазначив, що за останні роки Україна вибудувала масштабну співпрацю зі США, Великою Британією, Норвегією, країнами Європейського Союзу, Близького Сходу та Перської затоки, Туреччиною, державами Південного Кавказу та іншими партнерами.

"Це міцна основа для подальшого розвитку безпекової, розвідувальної та оборонної співпраці. На новій посаді продовжу працювати над цим", - заявив він.

У фокусі - Drone Deal та програма Freya

Окремим напрямом роботи Умєров назвав реалізацію стратегічних ініціатив президента України, зокрема Drone Deal та антибалістичної програми Freya.

Drone Deal - це міжнародна ініціатива, спрямована на розвиток співпраці у сфері виробництва та постачання безпілотних систем для посилення оборонних можливостей України та партнерів.

Програма Freya передбачає розвиток спроможностей у сфері протиракетної та протиповітряної оборони, зокрема створення нових технологічних рішень для захисту від ракетних загроз.

За словами Умєрова, ці проєкти мають посилити не лише обороноздатність України, а й безпекові можливості міжнародних партнерів.

Рустем Умєров окреслив основні свої завдання на посаді голови СЗР (інфографіка РБК-Україна)

СЗР планують посилити

Новий глава Служби зовнішньої розвідки заявив, що його завданням буде створення умов для максимально ефективної роботи відомства.

"Моє завдання - посилити її спроможності, забезпечити необхідні ресурси та створити всі умови для максимально ефективної роботи", - наголосив Умєров.

Він також подякував колективу Служби зовнішньої розвідки за службу державі та висловив переконання, що разом із командою вдасться зробити більше для безпеки України.