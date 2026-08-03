Новый глава СВР Умеров назвал главные задачи на своей должности

Рустем Умеров поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за доверие и заявил, что Служба внешней разведки имеет потенциал стать еще более мощным инструментом защиты национальных интересов государства.

По его словам, одним из ключевых направлений работы остается дальнейшее развитие международных связей Украины в сфере безопасности и обороны.

Умеров отметил, что в последние годы Украина выстроила масштабное сотрудничество с США, Великобританией, Норвегией, странами Европейского Союза, Ближнего Востока и Персидского залива, Турцией, государствами Южного Кавказа и другими партнерами.

"Это прочная основа для дальнейшего развития безопасности, разведывательного и оборонного сотрудничества. На новой должности продолжу работать над этим", - заявил он.

В фокусе – Drone Deal и программа Freya

Отдельным направлением работы Умеров назвал реализацию стратегических инициатив президента Украины, в частности, Drone Deal и антибаллистической программы Freya .

Drone Deal - это международная инициатива, направленная на развитие сотрудничества в сфере производства и поставок беспилотных систем для усиления оборонных возможностей Украины и партнеров.

Программа Freya предусматривает развитие возможностей в сфере противоракетной и противовоздушной обороны, в частности, создание новых технологических решений для защиты от ракетных угроз.

По словам Умерова, эти проекты должны усилить не только обороноспособность Украины, но и возможности безопасности международных партнеров.

Рустем Умеров очертил основные свои задачи в должности главы СВР (инфографика РБК-Украина)

СВР планируют усилить

Новый глава Службы внешней разведки заявил, что его задачей будет создание условий для максимально эффективной работы ведомства.

"Моя задача – усилить ее способности, обеспечить необходимые ресурсы и создать все условия для максимально эффективной работы", – подчеркнул Умеров.

Он также поблагодарил коллектив Службы внешней разведки за службу государству и выразил убеждение, что вместе с командой удастся сделать больше для безопасности Украины.