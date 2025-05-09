Новий глава МЗС Німеччини вперше приїхав в Україну

Новий міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прибув в Україну. Це його перший візит після призначення на посаду глави МЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вадефуля в X (Twitter) та Tagesschau.

"Ми робитимемо те, що необхідно, і робитимемо це стільки, скільки буде необхідно, доки Росія не усвідомить, що ця війна має закінчитися, що ми повинні сісти за стіл переговорів і що ми повинні швидко та послідовно дотримуватися режиму припинення вогню", - сказав Вадефуль.

Напередодні він зазначив, що Німеччина продовжить залишатися серед країн, які найбільше підтримують Україну, і продемонструє це найближчими днями.

Вадефуль ще ввечері 8 травня опублікував у своєму X (Twitter) відео про те, що приїхав в Україну.

Німецький міністр з уряду Фрідріха Мерца прибув до Львова, де 9 травня відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

Новий уряд Німеччини

Нагадаємо, цього тижня в Німеччині після виборів змінився уряд. Новим канцлером Німеччини замість Олафа Шольца став Фрідріх Мерц. Його не змогли призначити з першої спроби, оскільки Мерцу не вистачило голосів.

Новий глава німецького уряду вже поїхав у першу закордонну поїздку на посаді. Він відвідав Париж та Варшаву. Мерц заявив, що "незабаром" відвідає Україну.

Нові міністри Німеччини вже склали присягу. МЗС очолив Йоганн Вадефуль, а міністром оборони призначити Бориса Пісторіуса, який і до цього обіймав цю посаду.

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