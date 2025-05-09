Новый глава МИД Германии впервые приехал в Украину
Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Украину. Это его первый визит после назначения на должность главы МИД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вадефуля в X (Twitter) и Tagesschau.
Немецкий министр из правительства Фридриха Мерца прибыл во Львов, где 9 мая состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.
Вадефуль еще вечером 8 мая опубликовал в своем X (Twitter) видео о том, что приехал в Украину.
Guten Abend aus Lwiw. pic.twitter.com/1Y9rObTvbs- Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 8, 2025
Накануне он отметил, что Германия продолжит оставаться среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и продемонстрирует это в ближайшие дни.
"Мы будем делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько будет необходимо, пока Россия не осознает, что эта война должна закончиться, что мы должны сесть за стол переговоров и что мы должны быстро и последовательно соблюдать режим прекращения огня", - сказал Вадефуль.
Новое правительство Германии
Напомним, на этой неделе в Германии после выборов сменилось правительство. Новым канцлером Германии вместо Олафа Шольца стал Фридрих Мерц. Его не смогли назначить с первой попытки, поскольку Мерцу не хватило голосов.
Новый глава немецкого правительства уже поехал в первую зарубежную поездку на должности. Он посетил Париж и Варшаву. Мерц заявил, что "вскоре" посетит Украину.
Новые министры Германии уже приняли присягу. МИД возглавил Иоганн Вадефуль, а министром обороны назначили Бориса Писториуса, который и до этого занимал эту должность.
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