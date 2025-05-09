Новый глава МИД Германии впервые приехал в Украину

Новый министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль прибыл в Украину. Это его первый визит после назначения на должность главы МИД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вадефуля в X (Twitter) и Tagesschau .

Немецкий министр из правительства Фридриха Мерца прибыл во Львов, где 9 мая состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Вадефуль еще вечером 8 мая опубликовал в своем X (Twitter) видео о том, что приехал в Украину.

Guten Abend aus Lwiw. pic.twitter.com/1Y9rObTvbs - Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 8, 2025



Накануне он отметил, что Германия продолжит оставаться среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и продемонстрирует это в ближайшие дни.

"Мы будем делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько будет необходимо, пока Россия не осознает, что эта война должна закончиться, что мы должны сесть за стол переговоров и что мы должны быстро и последовательно соблюдать режим прекращения огня", - сказал Вадефуль.