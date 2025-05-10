Новий глава МЗС Німеччини вірить, що Україна має шанс вступити до НАТО

Вступ України в НАТО

Варто зазначити, що Україна під час повномасштабної війни зробила крок до вступу в НАТО, подавши восени 2022 заявку на прискорений вступ до Альянсу.

Україна наполягала на необхідності політичного рішення, яке б включало чіткий графік вступу країни до НАТО. Проте члени Альянсу поки не ухвалили такого рішення.

В НАТО наголошують, що "двері відкриті" для України, але вступ під час війни неможливий. Зокрема, президент США Дональд Трамп відкидав можливість членства України в Альянсі.

Глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.

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