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Новий глава МЗС Німеччини вірить, що Україна має шанс вступити до НАТО

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В уряді нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважають, що Україна має шанс вступити і до ЄС, і до НАТО. І цей шлях є "незворотним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль зазначив, що Україна має перспективу стати членом і Європейського Союзу, і НАТО.

"В НАТО ми спільно домовилися, що Україна перебуває на шляху до вступу до оборонного альянсу і цей шлях незворотний", - наголосив він.

Водночас міністр нагадав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц до свого обрання говорив про можливість вступу України до НАТО лише після закінчення війни.

Вступ України в НАТО

Варто зазначити, що Україна під час повномасштабної війни зробила крок до вступу в НАТО, подавши восени 2022 заявку на прискорений вступ до Альянсу.

Україна наполягала на необхідності політичного рішення, яке б включало чіткий графік вступу країни до НАТО. Проте члени Альянсу поки не ухвалили такого рішення.

В НАТО наголошують, що "двері відкриті" для України, але вступ під час війни неможливий. Зокрема, президент США Дональд Трамп відкидав можливість членства України в Альянсі.

Глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.

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