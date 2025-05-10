Новый глава МИД Германии верит, что у Украины есть шанс вступить в НАТО

Вступление Украины в НАТО

Стоит отметить, что Украина во время полномасштабной войны сделала шаг к вступлению в НАТО, подав осенью 2022 заявку на ускоренное вступление в Альянс.

Украина настаивала на необходимости политического решения, которое бы включало четкий график вступления страны в НАТО. Однако члены Альянса пока не приняли такого решения.

В НАТО отмечают, что "двери открыты" для Украины, но вступление во время войны невозможно. В частности, президент США Дональд Трамп отвергал возможность членства Украины в Альянсе.

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал нереалистичным членство Украины в НАТО как возможную гарантию безопасности для завершения войны.

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