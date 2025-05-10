Новий глава МЗС Німеччини вірить, що Україна має шанс вступити до НАТО

В уряді нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважають, що Україна має шанс вступити і до ЄС, і до НАТО. І цей шлях є "незворотним".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.