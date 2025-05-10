Новий глава МЗС Німеччини вірить, що Україна має шанс вступити до НАТО
В уряді нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца вважають, що Україна має шанс вступити і до ЄС, і до НАТО. І цей шлях є "незворотним".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung.
Вадефуль зазначив, що Україна має перспективу стати членом і Європейського Союзу, і НАТО.
"В НАТО ми спільно домовилися, що Україна перебуває на шляху до вступу до оборонного альянсу і цей шлях незворотний", - наголосив він.
Водночас міністр нагадав, що новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц до свого обрання говорив про можливість вступу України до НАТО лише після закінчення війни.
Вступ України в НАТО
Варто зазначити, що Україна під час повномасштабної війни зробила крок до вступу в НАТО, подавши восени 2022 заявку на прискорений вступ до Альянсу.
Україна наполягала на необхідності політичного рішення, яке б включало чіткий графік вступу країни до НАТО. Проте члени Альянсу поки не ухвалили такого рішення.
В НАТО наголошують, що "двері відкриті" для України, але вступ під час війни неможливий. Зокрема, президент США Дональд Трамп відкидав можливість членства України в Альянсі.
Глава Пентагону Піт Гегсет назвав нереалістичним членство України в НАТО як можливу гарантію безпеки для завершення війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.