Новый глава МИД Германии верит, что у Украины есть шанс вступить в НАТО

В правительстве нового канцлера Германии Фридриха Мерца считают, что у Украины есть шанс вступить и в ЕС, и в НАТО. И этот путь является "необратимым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля в интервью Neue Osnabrücker Zeitung.

Вадефуль отметил, что Украина имеет перспективу стать членом и Европейского Союза, и НАТО. "В НАТО мы совместно договорились, что Украина находится на пути к вступлению в оборонный альянс и этот путь необратим", - подчеркнул он. В то же время министр напомнил, что новый канцлер Германии Фридрих Мерц до своего избрания говорил о возможности вступления Украины в НАТО только после окончания войны.