Новий глава МЗС Франції їде до Києва, - ЗМІ

Джерела видання з оточення Сежурне повідомляють, що міністр "перебуває на шляху до Києва", де він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.

Спочатку візит в Україну був запланований з ексміністром Катрін Колоною, але водночас відбулися перестановки в уряді, і Стефан Сежурне був призначений замість неї.

Зміна прем'єра у Франції

8 січня Елізабет Борн подала французькому президенту Еммануелю Макрону заяву про свою відставку з посади прем'єр-міністра.

Вже наступного дня Макрон призначив 34-річного міністра освіти Габріеля Аттала новим прем'єр-міністром країни.

До речі, він став уже четвертим главою уряду Франції з 2017 року за президентства Макрона.

11 січня у Франції призначили новий уряд. При цьому МЗС країни очолив Стефан Сежурне.

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