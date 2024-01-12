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Новый глава МИД Франции едет в Киев, - СМИ

Фото: министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне направляется в Киев с рабочим визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Источники издания из окружения Сежурне сообщают, что министр "находится на пути в Киев", где он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины со стороны Франции. 

Изначально визит в Украину был запланирован с экс-министром Катрин Колонной, но в то же время произошли перестановки в правительстве, и Стефан Сежурне был назначен вместо нее. 

Смена премьера во Франции

8 января Элизабет Борн подала французскому президенту Эммануэлю Макрону заявление о своей отставке с должности премьер-министра. 

Уже на следующий день Макрон назначил 34-летнего министра образования Габриэля Аттала новым премьер-министром страны.

К слову, он стал уже четвертым главой правительства Франции с 2017 года при президентстве Макрона.

При этом 11 января во Франции назначили новое правительство. При этом МИД страны возглавил Стефан Сежурне. 

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ФранцияВизит в Украину