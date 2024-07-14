Новий глава МЗС Британії виступає за припинення вогню на Близькому Сході, - Reuters
Новий глава МЗС Британії Девід Леммі вирушив на Близький Схід, щоб досягати звільнення заручників та негайного припинення вогню у Газі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як заявили в МЗС Британії, Леммі в неділю проводить зустрічі в Ізраїлі з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху та головою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом і обговорить "надійний та незворотний шлях до вирішення проблеми двох держав".
Також він порушить питання про 680 тонн британської гуманітарної допомоги, яка очікує допуск на ввезення до Гази.
"Смерті та руйнування в Газі - це не те, що можна ігнорувати. Ця війна має негайно припинитися, з негайним перемир'ям, якого дотримуватимуться обидві сторони", - заявив Девід Леммі.
Reuters зазначає, що лейбористська партія, яка здобула перемогу на виборах на початку липня, заявляла, що довгостроковий мир та безпека на Близькому Сході будуть у центрі уваги.
Нагадаємо, що ЦАХАЛ підтвердив ліквідацію командира бригади Хан-Юніс ХАМАСу Рафаа Саламе, який був один з організаторів нападу терористичної організації на Ізраїль 7 жовтня. Його було вбито внаслідок удару на півдні Сектора Газа, 13 липня.
Також унаслідок атаки міг загинути і Мухаммад Дейф, голова військового крила терористичного угруповання. Однак підтверджень цьому поки немає.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що при спробі Ізраїлю ліквідувати командира ХАМАСу в Газі загинули 90 палестинців.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .