Новий глава МЗС Британії виступає за припинення вогню на Близькому Сході, - Reuters

Новий глава МЗС Британії Девід Леммі вирушив на Близький Схід, щоб досягати звільнення заручників та негайного припинення вогню у Газі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як заявили в МЗС Британії, Леммі в неділю проводить зустрічі в Ізраїлі з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху та головою Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом і обговорить "надійний та незворотний шлях до вирішення проблеми двох держав".

Також він порушить питання про 680 тонн британської гуманітарної допомоги, яка очікує допуск на ввезення до Гази.

"Смерті та руйнування в Газі - це не те, що можна ігнорувати. Ця війна має негайно припинитися, з негайним перемир'ям, якого дотримуватимуться обидві сторони", - заявив Девід Леммі.

Reuters зазначає, що лейбористська партія, яка здобула перемогу на виборах на початку липня, заявляла, що довгостроковий мир та безпека на Близькому Сході будуть у центрі уваги.