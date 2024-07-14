Ізраїль підтвердив ліквідацію одного із організаторів нападу ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та Шин-Бет у спільній заяві офіційно підтвердили, що командира бригади Хана-Юніса ХАМАСа Рафаа Саламе вбили внаслідок вчорашнього удару на півдні Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Мухаммад Дейф також був на місці атаки, але ЦАХАЛ поки не отримав остаточного підтвердження того, що його було вбито внаслідок атаки.

За словами представників армії оборони Ізраїлю, його вбивство завдало "значного удару по військовому потенціалу ХАМАС".

ЦАХАЛ стверджує, що Саламе був "одним із найближчих соратників" Мухаммада Дейфа, голови військового крила терористичного угруповання, і "був одним із натхненників бійні 7 жовтня".

Що відомо про Рафаа Саламе

За даними Армії оборони Ізраїлю, Рафаа Саламе приєднався до ХАМАС на початку 1990-х років і пізніше був призначений командувачем батальйону "Аль-Карара" бригади Хан-Юніс.

Як стверджує ЦАХАл, він "зіграв значну роль" у викраденні солдата ізраїльської армії Гілада Шилата у 2006 році, а під час війни 2014 року командував "бойовою підтримкою та оборонними планами" ХАМАСу.

За даними військових, у 2016 році він змінив Мохаммеда Сінвара, брата лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, на посаді командувача бригади Хан-Юніс.

В Армії оборони Ізраїлю додають, що окрім численних ракетних обстрілів Ізраїлю він також командував двома тунелями, які були атаковані під час війни у травні 2021 року.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за інформацією видання Associated Press, під час спроби Ізраїлю ліквідувати командира ХАМАСу в Газі загинули 90 палестинців.

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