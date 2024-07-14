Новый глава МИД Британии выступает за прекращение огня на Ближнем Востоке, - Reuters
Новый глава МИД Британии Дэвид Лемми отправился на Ближний Восток, чтобы добиваться освобождения заложников и немедленного прекращения огня в Газе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявили в МИД Британии, Лемми в воскресенье проводит встречи в Израиле с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской администрации Махмудом Аббасом и обсудит "надежный и необратимый путь к решению проблемы двух государств".
Также он поднимет вопрос о 680 тонн британской гуманитарной помощи, которая ожидает допуск на ввоз в Газу.
"Смерти и разрушения в Газе - это не то, что можно игнорировать. Эта война должна безотлагательно прекратиться, с немедленным перемирием, которого будут придерживаться обе стороны", - заявил Дэвид Лемми.
Reuters отмечает, что лейбористская партия одержавшая победу на выборах в начале июля, заявляла, что долгосрочный мир и безопасность на Ближнем Востоке будут в центре внимания.
Напомним, что ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира бригады Хан-Юнис ХАМАСа Рафаа Саламе, который был один из организаторов нападения террористической организации на Израиль 7 октября. Он был убит в результате удара на юге Сектора Газа, 13 июля.
Также в результате атаки мог погибнуть и Мухаммад Дейф, глава военного крыла террористической группировки. Однако подтверждений этому пока нет.
Ранее РБК-Украина сообщало, что при попытке Израиля ликвидировать командира ХАМАСа в Газе погибли 90 палестинцев.
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