Новий генсек Ради Європи назвав підтримку України пріоритетом "номер один"

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе розповів про виклики та пріоритети діяльності на цій посаді, на яку був обраний у червні. Основною темою він назвав підтримку України у протистоянні військовій агресії з боку РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради Європи .

"Насамперед, це, звичайно, наша потреба підтримувати нашу державу-члена, Україну", - сказав він, виокремивши один з конкретних викликів та пріоритетів.

Новий генсек Ради Європи наголосив, що Україна бореться за своє демократичне майбутнє перед обличчям загарбницької війни Російської Федерації, й "залишатиметься нашим пріоритетом номер один".

Також Берсе заявив, що протягом свого мандату працюватиме з заступниками міністрів "невтомно, із пристрастю та відданістю, щоб створити майбутнє, у якому кожен європеєць зможе жити у свободі, яка приходить із демократичною безпекою".

Функції генсека Ради Європи

Генеральний секретар РЄ несе відповідальність за повсякденне функціонування організації. Функції допомагає виконувати персонал з понад тисячі співробітників.

Строк повноважень генсека Ради Європи становить п'ять років.

Робота нового генсека Ради Європи розпочалася

Раніше повідомлялося, що 25 червня парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) за результатами голосування обрала представника Швейцарії Берсе новим генсеком Ради Європи.

Його п'ятирічний термін на відповідній посаді розпочався 18 вересня.

Нагадаємо, до обрання генсеком Ради Європи Ален Берсе був членом уряду Швейцарії у період з 2012 по 2023 роки, очолював Федеральний департамент внутрішніх справ. Він також двічі обіймав посаду президента Конфедерації (у 2018 та 2023 роках відповідно).