ПАРЄ обрала нового генсека Ради Європи

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) за результатами голосування обрала представника Швейцарії Алена Берсе новим генеральним секретарем Ради Європи. Його п'ятирічний термін на відповідній посаді розпочнеться 18 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПАРЄ .

Кандидатура Берсе отримала під час виборів у другому турі 114 голосів підтримки.

В той час як інші кандидати Індрек Саар (представник Естонія) та Дідьє Рейндерс (з Бельгії) набрали 85 голосів і 46 голосів відповідно.

Результати виборів у ПАРЄ були оголошені 25 червня.

Ален Берсе обраний генсеком Ради Європи (фото: pace.coe.int)

Зазначимо, що Берсе замінить у кріслі генсека Ради Європи представницю Хорватії Марія Пейчинович-Бурич, яка обіймана цю посаду з 18 вересня 2019 року.

Функції генсека Ради Європи

Генеральний секретар РЄ несе відповідальність за повсякденне функціонування організації. Функції допомагає виконувати персонал з понад тисячі співробітників.

Строк повноважень генсека Ради Європи становить п'ять років.

Політична кар'єра і позиція щодо України

Ален Берсе був членом уряду Швейцарії у період з 2012 по 2023 роки, очолював Федеральний департамент внутрішніх справ. Він також двічі обіймав посаду президента Конфедерації (у 2018 та 2023 роках відповідно).

До кар'єри в Кабміні був керівником Федерального департаменту внутрішніх справ Швейцарії (з 2003 по 2011 рік), а також у 2008-2009 роках очолював Раду штатів (верхню палату парламенту).

Раніше повідомлялося, що у листопаді минулого року президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що країна підтримала санкції Євросоюзу проти Росії через те, що ці обмеження не повинні обходитися на її території.

Також ми писали, що наприкінці листопада 2023-го Берсе, будучи президентом Швейцарії, здійснив візит до Києва, де провів переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

Варто нагадати, що Швейцарія, яка з 1815 року дотримується політики нейтралітету, з лютого 2022 року надала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу - у травні 2023 року Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.