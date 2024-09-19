Новый генсек Совета Европы назвал поддержку Украины приоритетом "номер один"

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе рассказал о вызовах и приоритетах деятельности на этой должности, на которую был избран в июне. Основной темой он назвал поддержку Украины в противостоянии военной агрессии со стороны РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европы .

"Прежде всего, это, конечно, наша потребность поддерживать наше государство-член, Украину", - сказал он, выделив один из конкретных вызовов и приоритетов.

Новый генсек Совета Европы подчеркнул, что Украина борется за свое демократическое будущее перед лицом захватнической войны Российской Федерации, и "останется нашим приоритетом номер один".

Также Берсе заявил, что в течение своего мандата будет работать с заместителями министров "без устали, со страстью и преданностью, чтобы создать будущее, в котором каждый европеец сможет жить в свободе, которая приходит с демократической безопасностью".

Функции генсека Совета Европы

Генеральный секретарь несет ответственность за повседневное функционирование организации. Функции помогает выполнять персонал из более чем тысячи сотрудников.

Срок полномочий генсека Совета Европы составляет пять лет.

Работа нового генсека Совета Европы началась

Ранее сообщалось, что 25 июня парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) по результатам голосования избрала представителя Швейцарии Берсе новым генсеком Совета Европы.

Его пятилетний срок в должности начался 18 сентября.

Напомним, до избрания генсеком Совета Европы Ален Берсе являлся членом правительства Швейцарии в период с 2012 по 2023 годы, возглавлял Федеральный департамент внутренних дел. Он также дважды занимал пост президента Конфедерации (в 2018 и 2023 годах соответственно).