Новий генпрокурор назвав основні напрямки майбутньої діяльності

Зокрема, генпрокурор Руслан Кравченко наголосив на готовності активно співпрацювати з доброчесним бізнесом для напрацювання та реалізації максимально ефективних заходів з припинення нелегальної діяльності.

Під час круглого столу новий генпрокурор, а також керівники провідних контролюючих органів і народні депутати України вислухали основні пропозиції бізнесу щодо боротьби з тіньовою економікою.

Зокрема, у сфері роздрібної торгівлі і електронної комерції представники бізнесу відзначили спотворення конкуренції і втрати держбюджету через масове замовлення одягу, взуття і іншої продукції з-за кордону. За 2024 рік в Україну надійшло 75 млн відправлень товарів. Через відсутність імпортного ПДВ на переважну більшість цих поставок держбюджет минулого року втратив близько 19 млрд грн.

Робота компаній без дозволів: тютюнова галузь - одна з найпроблемніших

У сфері громадського харчування основна проблема - велика кількість компаній, які працюють без відповідних дозволів. Зокрема, тютюнова галузь - одна з найпроблемніших: за даними Kantar Україна обсяги нелегальної продукції у 2025 році сягнули 16,2%, бюджетні втрати - понад 25 млрд грн.

Аби знизити вплив тіньового ринку бізнес пропонує посилити контрольно-перевірочні заходи та державні експертизи, прийняти нарешті законопроект №9364 щодо посилення відповідальності за незаконний обіг підакцизних товарів (проект пройшов перше читання ще у квітні 2024 року), а також створити "бібліотеку зразків" готової продукції - для швидшої ідентифікації підробок.

Проблеми на ринку алкоголю та побутової техніки в Україні

На алкогольному ринку головна проблема - ціновий демпінг з боку нелегальних виробників. Основна пропозиція - відновити щорічний перегляд мінімальних цін на алкоголь, що може дати держбюджету додатково понад 2 млрд грн.

А от на ринку побутової техніки "тіньовики" в основному концентруються на найбільш дорогих, але компактних товарах - смартфони, ноутбуки, годинники, навушники, тощо. Наприклад, по окремих моделях смартфонів частка нелегальної продукції доходила до 80%. Загальний обсяг втрат держбюджету від несплачених податків на цьому ринку у 2025 році може сягнути 10 млрд грн.

Сфера інтернету

У сфері фіксованого інтернету відбувається поступовий перехід основних компаній від використання схем з фізособами-підприємцями до загальної системи оподаткування. І хоча окремі провайдери і намагаються "економити" - зокрема, через платежі на ФОПи з непрофільними КВЕДами. Але тим не менш, у І кварталі 2025 року обсяг сплачених податків по галузі зріс в півтора рази (порівняно до аналогічного періоду 2024 року) - з 0,8 до 1,2 млрд. грн.

Крім нового генерального прокурора на круглому столі були присутні також народні депутати - керівники податкового комітету і комітету з правоохоронної діяльності парламенту, представники Євросоюзу, керівництво Державної податкової служби, Державної митної служби, Національного Банку України, Нацполіції, Міністерства цифрової інформації, а також бізнес-омбудсмен України та глави найбільших українських компаній.