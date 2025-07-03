Новый генпрокурор назвал основные направления будущей деятельности

В частности, генпрокурор Руслан Кравченко отметил готовность активно сотрудничать с добропорядочным бизнесом для наработки и реализации максимально эффективных мер по пресечению нелегальной деятельности.

Во время круглого стола новый генпрокурор, а также руководители ведущих контролирующих органов и народные депутаты Украины выслушали основные предложения бизнеса по борьбе с теневой экономикой.

В частности, в сфере розничной торговли и электронной коммерции представители бизнеса отметили искажение конкуренции и потери госбюджета из-за массового заказа одежды, обуви и другой продукции из-за рубежа. За 2024 год в Украину поступило 75 млн отправлений товаров. Из-за отсутствия импортного НДС на подавляющее большинство этих поставок госбюджет в прошлом году потерял около 19 млрд грн.

Работа компаний без разрешений: табачная отрасль - одна из самых проблемных

В сфере общественного питания основная проблема - большое количество компаний, которые работают без соответствующих разрешений. В частности, табачная отрасль - одна из самых проблемных: по данным Kantar Украина объемы нелегальной продукции в 2025 году достигли 16,2%, бюджетные потери - более 25 млрд грн.

Чтобы снизить влияние теневого рынка бизнес предлагает усилить контрольно-проверочные мероприятия и государственные экспертизы, принять наконец законопроект №9364 об усилении ответственности за незаконный оборот подакцизных товаров (проект прошел первое чтение еще в апреле 2024 года), а также создать "библиотеку образцов" готовой продукции - для быстрой идентификации подделок.

Проблемы на рынке алкоголя и бытовой техники в Украине

На алкогольном рынке главная проблема - ценовой демпинг со стороны нелегальных производителей. Основное предложение - возобновить ежегодный пересмотр минимальных цен на алкоголь, что может дать госбюджету дополнительно более 2 млрд грн.

А вот на рынке бытовой техники "теневики" в основном концентрируются на наиболее дорогих, но компактных товарах - смартфоны, ноутбуки, часы, наушники и тому подобное. Например, по отдельным моделям смартфонов доля нелегальной продукции доходила до 80%. Общий объем потерь госбюджета от неуплаченных налогов на этом рынке в 2025 году может достичь 10 млрд грн.

Сфера интернета

В сфере фиксированного интернета происходит постепенный переход основных компаний от использования схем с физлицами-предпринимателями к общей системе налогообложения. И хотя отдельные провайдеры и пытаются "экономить" - в частности, через платежи на ФОПы с непрофильными КВЭДами. Но тем не менее, в І квартале 2025 года объем уплаченных налогов по отрасли вырос в полтора раза (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года) - с 0,8 до 1,2 млрд. грн.

Кроме нового генерального прокурора на круглом столе присутствовали также народные депутаты - руководители налогового комитета и комитета по правоохранительной деятельности парламента, представители Евросоюза, руководство Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Национального Банка Украины, Нацполиции, Министерства цифровой информации, а также бизнес-омбудсмен Украины и главы крупнейших украинских компаний.