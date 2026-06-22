Новий Galaxy M47 здивував: Samsung замінила Exynos на Snapdragon

Samsung повертає серію Galaxy M4x після тривалої паузи. Тестування у базі даних Geekbench виявило апаратну платформу від Qualcomm, обсяг оперативної пам'яті та версію ОС.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на The Tech Outlook .

Дизайн корпусу та особливості камери

Офіційний тизер від Samsung демонструє смартфон Galaxy M47 5G у яскравому червоному кольорі. Головною візуальною зміною задньої панелі став оновлений блок камер.

На відміну від окремих круглих об'єктивів, які компанія використовувала у багатьох попередніх моделях, новинка отримала потрійну основну камеру, об'єднану всередині єдиного капсульного виступу.

Точні технічні параметри сенсорів наразі засекречені, проте конфігурація з трьох модулів вважається стандартною для середнього сегмента Samsung і зазвичай містить основний ширококутний датчик, ультраширококутний об'єктив та макромодуль або сенсор глибини.

You have seen what a Monster can do.

But this is THE NEXT LEVEL MONSTER.



Gear up for 4X!

More multitasking.

More hours of endless gaming.

More strength for the outdoors!



This is the 4X Monster upgrade.

The new #GalaxyM47 5G is arriving soon.

Stay tuned!

#NextLevelMonster… pic.twitter.com/OTrHEqqikA — Samsung India (@SamsungIndia) June 19, 2026

Технічні характеристики та результати у Geekbench

Прототип пристрою під кодовим позначенням SM-M476B пройшов тестування у бенчмарку Geekbench. Пристрій продемонстрував суттєву зміну процесорної лінійки у порівнянні з попередником Galaxy M36 5G, який працював на фірмовому чипі Exynos 1380.

Специфікації заліза з бази даних:

Процесор: восьмиядерний чіпсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (архітектура містить чотири продуктивні ядра з частотою 2,40 ГГц і чотири енергоефективні ядра з частотою 1,80 ГГц).

Графічну підсистему забезпечує інтегрований прискорювач Adreno 710.

Пам'ять: залежно від етапу тестування у базах зафіксовано модифікації з обсягом оперативної пам'яті 4 ГБ та 8 ГБ.

ОС: апарат працює під актуальною версією Android 16.

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У тестах продуктивності процесорів CPU пристрій набрав 1 000 балів в одноядерному режимі (single-core) та 3 036 балів у багатоядерному тесті (multi-core).

Графічний тест OpenCL зафіксував результат у 2 256 очок.

Примітно, що аналогічну платформу Snapdragon 6 Gen 3 компанія Samsung вже використовує у дорожчій моделі Galaxy A36 5G.

Точну дату презентації та ціну Galaxy M47 5G виробник оголосить найближчим часом.