Новый Galaxy M47 удивил: Samsung заменила Exynos на Snapdragon

Samsung возобновляет выпуск серии Galaxy M4x после длительного перерыва. Результаты тестирования в базе данных Geekbench раскрыли информацию об аппаратной платформе Qualcomm, объеме оперативной памяти и версии ОС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Tech Outlook .

Дизайн корпуса и особенности камеры

Официальный тизер от Samsung демонстрирует смартфон Galaxy M47 5G в ярком красном оттенке (red finish). Главным визуальным изменением задней панели стал обновленный блок камер.

В отличие от отдельных круглых объективов, которые компания использовала во многих предыдущих моделях, новинка получила тройную основную камеру, объединенную внутри единого капсульного выступа.

Точные технические параметры сенсоров пока засекречены, однако конфигурация из трех модулей является стандартной для среднего сегмента Samsung и обычно включает основной широкоугольный датчик, ультраширокоугольный объектив и макромодуль или датчик глубины.

Вы уже видели, на что способен Monster.

Но это MONSTER СЛЕДУЮЩЕГО УРОВНЯ.



Готовьтесь к 4X!

Больше многозадачности.

Больше часов бесконечных игр.

Больше мощности для активного отдыха!



Это обновление 4X Monster.

Новый #GalaxyM47 5G скоро появится в продаже.

Следите за новостями!

#NextLevelMonster … pic.twitter.com/OTrHEqqikA - Samsung India (@SamsungIndia) 19 июня 2026

Технические характеристики и результаты в Geekbench

Прототип устройства под кодовым обозначением SM-M476B прошел тестирование в бенчмарке Geekbench. Устройстро продемонстрировало существенное изменение процессорной линейки по сравнению с предшественником Galaxy M36 5G, который работал на фирменном чипе Exynos 1380.

Технические характеристики аппаратного обеспечения из базы данных:

Процессор: восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (архитектура включает четыре производительных ядра с частотой 2,40 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,80 ГГц).

Графическую подсистему обеспечивает интегрированный ускоритель Adreno 710.

Память: в зависимости от этапа тестирования в базах данных зафиксированы модификации с объемом оперативной памяти 4 ГБ и 8 ГБ.

ОС: устройство работает под управлением актуальной версии Android 16.

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В тестах производительности процессоров CPU устройство набрало 1 000 баллов в одноядерном режиме (single-core) и 3 036 баллов в многоядерном тесте (multi-core).

Графический тест OpenCL зафиксировал результат в 2 256 баллов.

Примечательно, что аналогичную платформу Snapdragon 6 Gen 3 компания Samsung уже использует в более дорогой модели Galaxy A36 5G.

Точную дату презентации и цену Galaxy M47 5G производитель объявит в ближайшее время.