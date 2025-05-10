Новий формат "Захисту України": у Харкові створюють опорні школи з тиром та смугою перешкод

Із 1 вересня 2025 року предмет "Захист України" у школах викладатимуть по-новому. У Харкові заняття проходитимуть на базі спеціально визначених опорних шкіл у кожному районі.
РБК-Україна повідомляє, що про це під час пресконференції 8 травня розповіла директорка Харківського міського департаменту освіти Ольга Деменко.
За словами Деменко, для навчання обиратимуть школи, які мають тир, стадіон, смугу перешкод і сучасні кабінети. До викладання залучатимуть і ветеранів, які мають педагогічну освіту.
"У цих школах ми зможемо навчати учнів із кількох навчальних закладів. Наприклад, один день на місяць повністю присвячуватимемо заняттям із "Захисту України", замість звичних двох годин на тиждень", - пояснила посадовиця.
Оновлений предмет охоплює як теорію, так і практику - від домедичної допомоги до стрілецької підготовки. У 10 класі учні вивчатимуть:
У 11 класі до цього додадуться:
Нова модельна програма затверджена Міносвіти за погодженням із Міноборони. Передбачено також оновлення технічної бази шкіл і підвищення кваліфікації вчителів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні готують реформу старшої школи. В 10-12 класах учні матимуть більше свободи у виборі предметів, але базові дисципліни (мови, математика, історія, фізкультура тощо) залишаться обов’язковими. Мета змін - зменшити навантаження, дати можливість глибше вивчати профільні предмети й адаптувати освіту до інтересів школярів.
Зокрема старшокласники вивчатимуть предмет "Захист України". Оновлений курс викладатимуть без поділу за статтю - учні й учениці навчатимуться разом у групах до 15 осіб. Програма передбачає сучасні практичні модулі й проводитиметься в навчальних осередках цілими днями раз на місяць. На реформу держава виділила 1,74 млрд грн.
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