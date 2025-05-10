Новый формат "Защиты Украины": в Харькове создают опорные школы с тиром и полосой препятствий

Практика, тиры и ветераны среди преподавателей

По словам Деменко, для обучения будут выбирать школы, которые имеют тир, стадион, полосу препятствий и современные кабинеты. К преподаванию будут привлекать и ветеранов, которые имеют педагогическое образование.

"В этих школах мы сможем обучать учеников из нескольких учебных заведений. Например, один день в месяц полностью будем посвящать занятиям по "Защите Украины", вместо обычных двух часов в неделю", - объяснила чиновница.

Что будут изучать школьники

Обновленный предмет охватывает как теорию, так и практику - от домедицинской помощи до стрелковой подготовки. В 10 классе ученики будут изучать:

основы нацбезопасности;

военное управление;

вооружение и технику;

домедицинскую помощь.

В 11 классе к этому добавятся:

основы OSINT, пропаганды и контрпропаганды;

тактическая подготовка;

темы о гражданском населении в кризисных условиях;

модуль "Планирую будущее: личная роль в обороне Украины".

Новая модельная программа утверждена Минобразования по согласованию с Минобороны. Предусмотрено также обновление технической базы школ и повышение квалификации учителей.