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Новий ешелон російських військових прибув до Білорусі для участі у навчаннях ОДКБ, - "Гаюн"

Фото: другий ешелон військових РФ прибув до Білорусі 29 серпня для участі у навчаннях ОДКБ (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталія Гурковська

До Білорусі прибув новий ешелон російських військових для участі в навчаннях Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Вони відбудуться з 1 по 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією моніторингової групи, сьогодні в районі 7:30 до Бресту прибув черговий ешелон із військовими ЗС РФ.

"Вони приїхали до Білорусі для участі у спільних навчаннях із силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", - йдеться у повідомленні.

Як уточнює "Гаюн", це вже другий ешелон ЗС РФ, який прибув до Бресту для участі у навчаннях ОДКБ. Перший ешелон ЗС РФ прибув до Білорусі увечері 18 серпня.

Що відомо про навчання в Білорусі?

В ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан. Крім "Взаємодія-2023" у Білорусі проходитимуть і такі навчання:

  • "Пошук-2023" з силами розвідки;
  • "Ешелон-2023" з силами матеріально-технічного забезпечення військ;
  • "Бар'єр-2023" із спільним формуванням РХБЗ та медичного забезпечення;
  • "Скеля-2023" з підрозділами МНС.

При цьому Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях "Скеля-2023" і не проводитиме навчання в рамках ОДКБ на своїй території цього року.

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Білорусь