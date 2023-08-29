RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый эшелон российских военных прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ, - "Гаюн"

Фото: второй эшелон военных РФ прибыл в Беларусь 29 августа для участия в учениях ОДКБ (t.me/Hajun_BY)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларусь прибыл новый эшелон российских военных для участия в учениях Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Они пройдут с 1 по 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

По информации мониторинговой группы, сегодня в районе 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Гаюн", это уже второй эшелон ВС РФ, который прибыл в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый эшелон ВС РФ прибыл в Беларусь вечером 18 августа.

Что известно об учениях в Беларуси?

В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Кроме "Взаимодействие-2023" в Беларуси будут проходить и такие учения: 

  • "Поиск-2023" с силами разведки;  
  • "Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск; 
  • "Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;
  • "Скала-2023" с подразделениями МЧС.

При этом Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023"  и не будет проводить обучение в рамках ОДКБ на своей территории в этом году.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь