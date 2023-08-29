Новый эшелон российских военных прибыл в Беларусь для участия в учениях ОДКБ, - "Гаюн"

По информации мониторинговой группы, сегодня в районе 7:30 в Брест прибыл очередной эшелон с военными ВС РФ.

"Они приехали в Беларусь для участия в совместных учениях с силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", - говорится в сообщении.

Как уточняет "Гаюн", это уже второй эшелон ВС РФ, который прибыл в Брест для участия в учениях ОДКБ. Первый эшелон ВС РФ прибыл в Беларусь вечером 18 августа.

Что известно об учениях в Беларуси?

В ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Кроме "Взаимодействие-2023" в Беларуси будут проходить и такие учения:

"Поиск-2023" с силами разведки;

"Эшелон-2023" с силами материально-технического обеспечения войск;

"Барьер-2023" с совместным формированием РХБЗ и медицинского обеспечения;

"Скала-2023" с подразделениями МЧС.

При этом Армения отказалась участвовать в учениях "Скала-2023" и не будет проводить обучение в рамках ОДКБ на своей территории в этом году.