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Новий чип скоротив обсяг даних для супутників у 8 разів: як це вдалося

14:17 31.07.2026 Пт
2 хв
Новий пристрій обробляє дані лише за мить
aimg Ольга Завада
Новий чип скоротив обсяг даних для супутників у 8 разів: як це вдалося Чип Корнелла перейшов на гнучкі p-біти (фото: Charissa King-O'Brien / Cornell Engineering)
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Вчені створили мікрочип нового покоління, який здатний виконувати обчислення прямо під час передавання бездротових сигналів. Розробка споживає менше ніж 200 міліват енергії й може зробити майбутні системи зв'язку швидшими, економнішими та безпечнішими.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на наукове дослідження, опубліковане у журналі Nature Communications.

Власний "словник" у радіоефірі

Замість того, щоб переводити інформацію у звичайний комп'ютерний код із нулів та одиниць, новий чип перетворює її на коротку серію мікрохвильових імпульсів.

Вчені пояснюють: цей принцип схожий на те, як великі мовні моделі на кшталт ChatGPT розбивають текст на окремі смислові блоки - токени.

Завдяки цьому чип формує власну "мову" передачі даних безпосередньо у радіоефірі, оминаючи зайві етапи обробки.

"Це можна порівняти зі створенням власного мікрохвильового словника. Оскільки дані залишаються у формі радіохвиль протягом усього процесу, ми прибираємо зайві обчислювальні кроки, які роблять звичайні системи зв'язку", - пояснює один із розробників технології Бал Ґовінд.

"Відмова від "перекладу" з цифрового коду на радіохвилі й навпаки суттєво зекономила затримки у мережі та споживання батареї", - додає він.

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Співпраця з супутниками та захист від хакерів

Під час випробувань науковці пропускали через чип величезні потоки інформації зі швидкістю декількох гігабіт за секунду.

Пристрій генерував так звані "ймовірнісні біти" (p-біти), які, на відміну від нулів і одиниць, можуть гнучко змінюватися під впливом вхідного сигналу.

Це дає змогу передавати лише найважливішу частину даних.

Чому це важливо?

Виняткове стискання: вчені змогли передати знімок тропічного шторму із супутника, використавши лише 1/8 від початкового обсягу файлу. При цьому чіткість і деталі шторму повністю збереглися.

Порятунок для космосу та дронів: невеликі супутники й безпілотники мають слабкі акумулятори та суворі ліміти на передачу даних. Новий чип допоможе їм надсилати повноцінні детальні фото замість звичайних текстових координат.

Апаратний захист: перехопити таке повідомлення буде практично неможливо - розшифрувати його зможе тільки аналогічний мікрохвильовий чип, настроєний на такий самий "словник".

Науковці вже подали заявку на патент і готуються до виведення нової технології на комерційний ринок.

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