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Головну проблему квантових комп'ютерів вдалося обійти: створено новий чип

17:35 22.07.2026 Ср
2 хв
Інформація зберігається у формі мікроскопічних механічних вібрацій
aimg Ольга Завада
Головну проблему квантових комп'ютерів вдалося обійти: створено новий чип Компактна акустична пам'ять працюватиме за принципом RAM (фото: Unsplash)
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Вчені ETH Zurich розробили перший в історії чип, який розділяє обчислення та зберігання інформації за принципом звичайних ПК. Такий підхід може зробити майбутні квантові системи швидшими й масштабованішими.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Science.

Як це працює?

У більшості актуальних квантових систем функції обчислення та збереження даних виконуються фізичними компонентами. Це суттєво ускладнює масштабування обладнання.

Фахівці ETH Zurich адаптували класичну схему, де центральний процесор (CPU) опрацьовує інформацію, а оперативна пам'ять (RAM) забезпечує її тимчасове зберігання.

Переваги комбінованої системи:

Функціональний розподіл: надпровідний кубіт відповідає за швидке виконання нелінійних квантово-логічних операцій, тоді як механічні резонатори виконують функцію утримання станів.

Компактність: механічні резонатори підтримують безліч окремих вібраційних мод у значно меншому об'ємі, ніж класичні електромагнітні аналоги.

Збереження когерентності: вібраційні моди здатні утримувати квантові стани протягом тривалого часу, необхідного для виконання послідовних команд.

Головну проблему квантових комп'ютерів вдалося обійти: створено новий чипЧип має приблизно 7,5 мм завдовжки, 2,5 мм завширшки та 1 мм заввишки (фото: Hybrid Quantum Systems Group, ETH Zurich)

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Експерименти та перспективи масштабування

Щоб довести практичну придатність розробленої архітектури, науковці успішно виконали на експериментальному чипі дві базові процедури: квантове перетворення Фур’є та алгоритм знаходження періоду.

Експеримент підтвердив можливість точного керування фазовими операціями та обміну даними між процесором і різними модами механічної пам'яті без втрати квантової когерентності.

За словами співавтора дослідження Ігоря Кладарича, квантове перетворення Фур’є є базовим блоком для більшості складних квантових алгоритмів, а успішне виконання алгоритму знаходження періоду наочно демонструє практичний потенціал системи.

Попри те, що представлена розробка є лише концептуальним прототипом, вона відкриває шлях до створення щільніших та ефективніших квантових обчислювальних систем.

Головним викликом для розробників залишається подальше масштабування технології - збільшення кількості керованих мод та мінімізація рівня помилок при розширенні архітектури.

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