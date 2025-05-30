Новий альянс проти диктату: Макрон закликав Європу та Азію об’єднатися

Заява Макрона пролунала на головній щорічній конференції з питань оборони та безпеки в Азії "Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Виитуп відбувся на тлі того, що Росія не піддається дипломатичному тиску щодо припинення вогню в Україні, а столиці країн стурбовані зростаючою наполегливістю Пекіна на Тайвані та в Південнокитайському морі.

Макрон закликав міжнародну спільноту об'єднатися перед обличчям країн, які прагнуть захопити території та ресурси.

"Ми маємо справу з ревізіоністськими країнами, які хочуть нав'язати - під назвою сфер впливу - сфери примусу", - сказав президент.

Промова Макрона пролунала після завершення туру до В'єтнаму, Індонезії та Сінгапуру, який він використав, щоб представити Францію як надійну альтернативу для регіону, що знаходиться між Вашингтоном і Пекіном.

Макрон закликав лідерів на конференції "побудувати новий позитивний союз між Європою та Азією, заснований на спільних нормах та принципах".

"Наша спільна відповідальність полягає в тому, щоб разом з іншими забезпечити, щоб наші країни не були побічними жертвами дисбалансів, пов’язаних із вибором, зробленим наддержавами", - уточнив він.

Він також застеріг азійських лідерів від того, щоб вони не сприймали війну в Україні як віддалену проблему, яка не має до них жодного стосунку.

"Якщо врахувати, що Росії можна дозволити захопити частину території України без будь-яких обмежень, без будь-яких примусів, без будь-якої реакції світового порядку, то як би ви сформулювали те, що може статися на Тайвані?" - зазначив він.