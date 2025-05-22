Макрон обговорив війну в Україні з Сі Цзіньпіном: у Франції та Китаю одна мета

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Вони, зокрема, обговорили війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу французької держави в соцмережі X .

За його словами, переговори торкнулися торговельних відносин між Францією і Китаєм, а також ключових міжнародних питань.

Макрон зазначив, що підтвердив бажання Франції і далі будувати міцні економічні відносини з Китаєм. Він привітав китайські інвестиції в його країну.

За словами французького лідера, він домовився з китайським колегою якнайшвидше рухатися вперед у питанні коньяку, яке є вкрай важливим для французьких виробників.

"У нас одна й та сама мета щодо війни, яку веде Росія в Україні: міцний і надійний мир. Він починається з негайного і беззастережного припинення вогню", - додав Макрон.

Французький лідер також наголосив на необхідності домогтися прогресу на шляху до політичного рішення, яке зможе забезпечити мир і безпеку для всіх на Близькому Сході.

"Ми працюватимемо з Китаєм над підготовкою конференції за рішенням двох держав, яка запланована на червень у Нью-Йорку, де Франція буде співголовою разом із Саудівською Аравією", - зазначив президент Франції.