Макрон обговорив війну в Україні з Сі Цзіньпіном: у Франції та Китаю одна мета
Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Вони, зокрема, обговорили війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу французької держави в соцмережі X.
За його словами, переговори торкнулися торговельних відносин між Францією і Китаєм, а також ключових міжнародних питань.
Макрон зазначив, що підтвердив бажання Франції і далі будувати міцні економічні відносини з Китаєм. Він привітав китайські інвестиції в його країну.
За словами французького лідера, він домовився з китайським колегою якнайшвидше рухатися вперед у питанні коньяку, яке є вкрай важливим для французьких виробників.
"У нас одна й та сама мета щодо війни, яку веде Росія в Україні: міцний і надійний мир. Він починається з негайного і беззастережного припинення вогню", - додав Макрон.
Французький лідер також наголосив на необхідності домогтися прогресу на шляху до політичного рішення, яке зможе забезпечити мир і безпеку для всіх на Близькому Сході.
"Ми працюватимемо з Китаєм над підготовкою конференції за рішенням двох держав, яка запланована на червень у Нью-Йорку, де Франція буде співголовою разом із Саудівською Аравією", - зазначив президент Франції.
Позиція Китаю
Нагадаємо, Китай офіційно виступає за мир між Україною та Росією і нібито дотримується нейтралітету. Водночас європейські та американські чиновники заявляли, що КНР є головним пособником РФ у війні.
При цьому нещодавно речник МЗС КНР Лінь Цзянь прокоментував можливе перемир'я між Україною та Росією. Він зазначив, що Пекін "підтримує всі зусилля, спрямовані на мир".
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