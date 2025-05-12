Китай висловився щодо ідеї 30-денного перемир’я між Росією та Україною
Китай підтримує всі ідеї, які спрямовані на зупинення війни Росії в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
На прес-конференції запитали у речника МЗС, як Китай ставиться до того, що деякі європейські країни звернулися до Росії з вимогою погодитися на 30-денне припинення вогню, а також до заклику президента США до великих держав активніше брати участь у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною.
"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на мир, і сподіваємося, що залучені сторони продовжуватимуть досягати справедливої, міцної, обов'язкової та взаємоприйнятної мирної угоди шляхом діалогу та переговорів, зрештою досягаючи політичного врегулювання кризи в Україні", - заявив Лінь Цзянь.
Він зауважив, що Китай завжди вважав, що діалог та переговори – це єдині життєздатні шляхи вирішення війни в Україні.
"Китай готовий, виходячи з готовності залучених сторін, конструктивно співпрацювати з міжнародною спільнотою, щоб остаточно вирішити кризу та досягти міцного миру", - сказав речник МЗС Китаю.
Роль Китаю у війни РФ проти України
Пекін офіційно заявляє про підтримку мирного врегулювання війни в Україні та закликає зосередитися на виявленні глибинних причин конфлікту. Наприкінці минулого місяця китайська сторона звернулася до Києва й Москви із закликом з’ясувати "коріння конфлікту.
Хоча Китай має тісні економічні зв’язки з Росією, офіційно він неодноразово заперечував постачання зброї будь-якій зі сторін та запевняв, що не бере участі у війні РФ проти України. Водночас низка доказів свідчить, що Пекін допомагає Москві обходити західні санкції, тим самим опосередковано підтримуючи військову кампанію Кремля.
Зокрема нагадаємо, що у квітні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні Сили України захопили двох китайських громадян, які воювали на боці Росії.
Міністерство закордонних справ Китаю висловило занепокоєння та заявило, що "з'ясовує ситуацію".
30-денне перемир'я
Минулими вихідними Україна, США і "Коаліція рішучих" запропонували Росії почати 30-денне повне припинення вогню вже з понеділка, 12 травня. Росії було поставлено ультиматум - або згода, або нові санкції проти РФ.
Через декілька годин після заяви російський диктатор Володимир Путін виступив із заявою, в якій проігнорував тему 30-денного припинення вогню. Замість цього він запропонував відновити прямі переговори з Україною вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Причому без будь-яких умов.
Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу, проте наголосив, що необхідною умовою є підтверджене припинення вогню, яке має розпочатися 12 травня.
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