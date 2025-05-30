Новый альянс против диктата: Макрон призвал Европу и Азию объединиться

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европы и Азии создать общий фронт против растущей агрессии великих держав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.
Заявление Макрона прозвучало на главной ежегодной конференции по вопросам обороны и безопасности в Азии "Шангри-Ла" в Сингапуре. Выступление состоялось на фоне того, что Россия не поддается дипломатическому давлению по прекращению огня в Украине, а столицы стран обеспокоены растущей настойчивостью Пекина на Тайване и в Южнокитайском море.
Макрон призвал международное сообщество объединиться перед лицом стран, которые стремятся захватить территории и ресурсы.
"Мы имеем дело с ревизионистскими странами, которые хотят навязать - под названием сфер влияния - сферы принуждения", - сказал президент.
Речь Макрона прозвучала после завершения тура во Вьетнам, Индонезию и Сингапур, который он использовал, чтобы представить Францию как надежную альтернативу для региона, находящегося между Вашингтоном и Пекином.
Макрон призвал лидеров на конференции "построить новый позитивный союз между Европой и Азией, основанный на общих нормах и принципах".
"Наша общая ответственность заключается в том, чтобы вместе с другими обеспечить, чтобы наши страны не были побочными жертвами дисбалансов, связанных с выбором, сделанным сверхдержавами", - уточнил он.
Он также предостерег азиатских лидеров от того, чтобы они не воспринимали войну в Украине как отдаленную проблему, которая не имеет к ним никакого отношения.
"Если учесть, что России можно позволить захватить часть территории Украины без каких-либо ограничений, без каких-либо принуждений, без какой-либо реакции мирового порядка, то как бы вы сформулировали то, что может произойти на Тайване?" - отметил он.
Напомним, что на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином.
Они, в частности, обсудили войну России против Украины.
Стоит отметить, что недавно представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал возможное перемирие между Украиной и Россией. Он отметил, что Пекин "поддерживает все усилия, направленные на мир".
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