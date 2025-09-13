Новітні російські ракети можуть швидко долетіти до Лондона та Мадрида, - Рютте

Новітні російські ракети можуть за лічені хвилини долетіти до Лондона, чи Мадрида. Саме тому помилково вважати, що життя у Західній Європі значно безпечніше, ніж на її східному фланзі.
Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.
"Проблема полягає в тому, що для східного флангу існує пряма загроза, наприклад, від безпілотників чи чогось іншого, що може загрожувати нашим союзникам. Але мені не подобається все це мислення про східний фланг, бо воно створює враження, що якщо я живу в Мадриді чи Лондоні, то я в більшій безпеці, ніж коли живу в Таллінні", - зазначив Рютте.
За його словами, це неправда, тому що ці новітні російські ракети летять зі швидкістю в п'ять разів більшою за швидкість звуку, і їм знадобиться на п'ять чи десять хвилин більше, щоб досягти Мадрида чи Лондона, ніж Таллінна чи Вільнюса.
"Тож, давайте погодимося, що в цьому сенсі всі ми живемо на східному фланзі", - додав генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше Рютте повідомив, що НАТО розпочинає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного флангу Європи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.
У Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі.
У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.
Згодом Рютте назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.