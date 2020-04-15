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Коронавирус у Новинского: где заразился нардеп

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 14:55
Коронавирус у Новинского: где заразился нардеп
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Нардеп не связывает заражение COVID-19 с посещением Лавры

Народный депутат Вадим Новинский, у которого установили COVID-19, не знает, от кого он мог заразиться вирусом. Об этом парламентарий рассказал в комментарии РБК-Украина.

По его словам, он старался соблюдать все карантинные меры и ни с кем особо не общался. Однако депутат решил провериться, поскольку у него "было несколько контактов с людьми, которые заболели".

"Тест на коронавирус дал положительный результат. Измерение температуры показывает 36,8. Компьютерная томография показала, что никаких изменений в легких нет. Чувствую себя прекрасно, но врачи рекомендуют побыть несколько дней в больнице, я выполняю их рекомендации", - сказал изданию Новинский.

На вопрос, не мог ли он заразиться от кого-то из священнослужителей Киево-Печерской Лавры, где уже подтвердили почти 100 случаев инфицирования коронавирусом, депутат отметил, что "вокруг Лавры сейчас слишком много спекуляций".

"Священники - тоже люди и они тоже могут болеть. Священники, как и врачи, находятся на передовой. В больнице лечат телесные болезни, а в церкви - духовные заболевания. Духовные заболевания являются основой для телесных", - прокомментировал Новинский.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что у восьми народных депутатов подтвержден диагноз коронавирус.

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