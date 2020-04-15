Коронавирусом заразился еще один нардеп

Фото: Вадим Новинский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламентарий отметил, что его состояние в норме

Депутат Верховной рады Вадим Новинский заражен коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нардеп заверил, что его состояние в норме.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошел тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8", - написал парламентарий.

Он добавил, что компьютерная томография легких не определила отклонений от нормы.

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением... Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - написал Новинский.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что у восьми народных депутатов подтвержден диагноз коронавирус.

При этом от коронавирусной болезни вылечился народный депутат от "СН" Руслан Горбенко. Также сообщалось о выздоровлении первого нардепа, который заразился коронавирусом, Сергея Шахове. Он был госпитализирован 21 марта.