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Коронавірус у Новинського: де заразився нардеп

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 14:55
Коронавірус у Новинського: де заразився нардеп
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

Нардеп не пов'язує зараження COVID-19 з відвідуванням Лаври

Народний депутат Вадим Новинський, у якого встановили COVID-19, не знає, від кого міг заразитися вірусом. Про це парламентарій розповів в коментарі РБК-Україна.

За його словами, він намагався дотримуватися всі карантинні заходи і ні з ким особливо не спілкувався. Однак депутат вирішив перевіритися, оскільки у нього "було кілька контактів з людьми, які захворіли".

"Тест на коронавірус дав позитивний результат. Вимірювання температури показує 36,8. Комп'ютерна томографія показала, що ніяких змін в легенях немає. Відчуваю себе чудово, але лікарі рекомендують побути кілька днів у лікарні, я виконую їх рекомендації", - сказав виданню Новинський.

На запитання, чи не міг він заразитися від когось із священнослужителів Києво-Печерської Лаври, де вже підтвердили майже 100 випадків інфікування коронавірусом, депутат зазначив, що "навколо Лаври нині надто багато спекуляцій".

"Священики - теж люди і вони теж можуть хворіти. Священики, як і лікарі, які знаходяться на передовій. У лікарні лікують тілесні хвороби, а в церкві - духовні захворювання. Духовні захворювання є основою для тілесних", - прокоментував Новинський.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що у восьми народних депутатів підтверджений діагноз коронавірус.

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