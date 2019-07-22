Новинський на виборах обійшов кандидата від "Слуги народу"

Фото: Вадим Новинський (opposition.com.ua)

Новинський отримав перемогу на окрузі 57

За результатами голосування на позачергових виборах в Раду народний депутат і голова фракції "Оппозиционый блок" Вадим Новинський взяв більшість голосів у своєму окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК.

Повідомляється, що за результатами підрахунку 100% протоколів на виборчому окрузі №57 Вадим Новинський отримав перемогу з 42,64% голосів. Його найближчий переслідувач В'ячеслав Салгалов від партії "Слуга народу" набрав 24,1%.

Зазначимо, Вадим Новинський - народний депутат 7 і 8 скликань, засновник фінансово-промислової групи " Смарт-Холдинг і власник блокуючого пакету компанії Метінвест. Також Новинський відомий як меценат Української православної церкви Московського патріархату, і активний противник надання автокефалії Української православної церкви (в червні 2018 року Новинський з делегацією священиків УПЦ Московського патріархату умовляв патріарха Варфоломія не давати томос УПЦ КП).

Раніше РБК-Україна повідомляло, за результатами підрахунку 100% протоколів на 118 окрузі Ярослав Дубневич здобув впевнену перемогу з 43,52% голосів. Його найближчий переслідувач Тарас Єлейко від партії "Голос" набрав 18,5%.