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Новинский раскритиковал идею Зеленского о сокращении числа нардепов

Новости » Политика    04.09.2019 - 16:39
Новинский раскритиковал идею Зеленского о сокращении числа нардепов
Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

По мнению Новинского, идея Зеленского носит популистский характер

Народный депутат Вадим Новинский считает популистской идею президента Украины Владимира Зеленского о сокращении количества народных депутатов. Об этом Новинский сказал в комментарии журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

Политик отметил, что Украина как страна суверенной демократии не может соперничать с другими странами, о которых говорил Зеленский и где нет политических преследований (Великобритания, Польша и т.д.).

"Лишение неприкосновенности нардепов может разбалансировать работу парламента и не позволит президенту всех подчинить себе, когда все будут делать так, как он скажет. В этой ситуации все будет зависеть от личных качеств президента. То есть страна лишится системы сдержек и противовесов", - считает Новинский.

По словам нардепа, ранее Конституция была сбалансированным документом, а вносить в нее изменения, как "лоскуты", нельзя.

"Для того, чтобы ее изменить, необходимо принимать новый сбалансированный документ. Прежняя Конституция была сбалансированной и там все ветви власти обладали определенными правами и полномочиями, что сейчас грубо нарушается, - заключил Новинский.

Напомним, Верховная рада 3 сентября направила в Конституционный суд Украины законопроект №1017 авторства Зеленского о сокращении следующего созыва парламента до 300 народных депутатов.

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Новости Украины Вадим НовинскийСокращениеВладимир Зеленский
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