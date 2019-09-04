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Новинський розкритикував ідею Зеленського про скорочення числа нардепів

Новини » Політика    04.09.2019 - 16:39
Новинський розкритикував ідею Зеленського про скорочення числа нардепів
Фото: Вадим Новинський (РБК-Україна)

На думку Новинського, ідея Зеленського носить популістський характер

Народний депутат Вадим Новинський вважає популістською ідею президента України Володимира Зеленського про скорочення кількості народних депутатів. Про це Новинський сказав у коментарі журналістам, передає кореспондент РБК-Україна.

Політик зазначив, що Україна як країна суверенної демократії не може змагатися з іншими країнами, про які казав Зеленський і де немає політичних переслідувань (Великобританія, Польща і т. д.).

"Позбавлення недоторканності нардепів може розбалансувати роботу парламенту і не дасть президенту всіх підпорядкувати собі, коли всі будуть робити так, як він скаже. У цій ситуації все буде залежати від особистих якостей президента. Тобто країна позбудеться системи стримувань і противаг", - вважає Новинський.

За словами нардепа, раніше Конституція була збалансованим документом, а вносити в неї зміни, як "клапті", не можна.

"Для того, щоб її змінити, необхідно приймати новий збалансований документ. Колишня Конституція була збалансованою і там всі гілки влади володіли певними правами і повноваженнями, що зараз грубо порушується, - сказав Новинський.

Нагадаємо, Верховна рада 3 вересня направила до Конституційного суду України законопроект №1017 авторства Зеленського про скорочення наступного скликання парламенту до 300 народних депутатів.

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Новини України Вадим НовинськийСкороченняВолодимир Зеленський
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