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"Нових ідей немає": у Путіна зробили чергову заяву про переговори з Україною

13:06 28.08.2026 Пт
2 хв
У Кремлі лякають продовженням ударів по Києву
aimg Тетяна Степанова
"Нових ідей немає": у Путіна зробили чергову заяву про переговори з Україною Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Мирні переговори України та Росії зараз перебувають глибоко на паузі, нових ідей немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

"Удари по Києву тривають, тривають систематично. Ми цілеспрямовано продовжуємо знищувати військову та навколишню інфраструктуру київського режиму. Наші військові знають, що вони роблять і як це робити", - сказав Пєсков.

Щодо ескалації він заявив, що це "традиційні страшилки, яких багато публікується у західних ЗМІ".

"Ми продовжуємо спеціальну військову операцію, триває просування на фронтах. Очевидно, і фахівці чудово розуміють, що означає ця динаміка, які наслідки вона має в кінцевому підсумку для Києва. Щодо мирних переговорів - зараз ця тема глибоко перебуває на паузі", - додав речник Кремля.

За його словами, ніяких нових ідей щодо переговорів немає.

"Українська сторона чудово знає наші вимоги. Мирно вони не хочуть це обговорювати. Тому ми продовжуємо забезпечувати ось таку позитивну для нас динаміку. І операція триває", - сказав Пєсков.

Мирні переговори

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Кирило Буданов допустив проведення нової зустрічі представників України та Росії у вересні.

Водочас у Кремлі заявили, що наразі не мають даних про можливі терміни наступної зустрічі представників Росії, США та України.

Тим часом президент України Володимир Зеленський вважає, що найсприятливіший період для дипломатичного завершення війни може тривати від саміту G20 у США у грудні до кінця літа 2027 року.

За його словами, саме цей проміжок стане найактивнішим етапом для дипломатії, оскільки згодом у США розпочнеться підготовка до президентських виборів.

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