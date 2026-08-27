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Пєсков зробив заяву про нові переговори Росії, США та України

13:06 27.08.2026 Чт
2 хв
У Кремлі відреагували на можливі переговори України та Росії у вересні
aimg Анастасія Никончук
Пєсков зробив заяву про нові переговори Росії, США та України Фото: прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
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У Кремлі поки не мають даних про можливі терміни наступної зустрічі представників Росії, США та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю невідомо про плани та конкретні терміни проведення наступного раунду тристоронніх переговорів Росії, США та України.

Так він відреагував на заяву глави Офісу президента України Кирила Буданова про можливу нову зустріч української та російської делегацій у вересні.

Таким чином, російська сторона поки що не підтверджує інформацію про проведення переговорів у зазначений період та не називає можливу дату наступного раунду.

Що заявив Буданов

Раніше глава Офісу президента України КирилоБуданов допустив проведення нової зустрічі представників України та Росії у вересні. Саме ця заява стала приводом для журналістів до прес-секретаря російського президента.

Переговори залишаються у центрі уваги

Можливість нових контактів між представниками України та Росії залишається предметом обговорення на фоні спроб визначити подальший формат переговорного процесу.

Наразі російська сторона публічно не підтвердила проведення чергової зустрічі у вересні. Конкретних термінів наступного раунду тристоронніх переговорів Росії, США та України також не названо.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що найсприятливіший період для дипломатичного завершення війни може тривати від саміту G20 у США у грудні до кінця літа 2027 року. За його словами, саме цей проміжок стане найактивнішим етапом для дипломатії, оскільки згодом у США розпочнеться підготовка до президентських виборів.

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